Tarımsal atıklar değerlendirilecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde tarımsal atıkların, üreticiler tarafından yabancı ot mücadelesi amacıyla uygulanan kimyasal ve mekanik yöntemlere alternatif olarak kullanılma potansiyeli araştırılıyor.

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Müdür Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan danışmanlığında yürütülen doktora çalışmasında, bazı tarımsal atıkların yabancı ot mücadelesinde kullanımı ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılıyor.

Diğer tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi, fındık bahçelerinde de yabancı otlar, verim ve kaliteyi düşürüyor, hasadı güçleştirerek çeşitli zorluklara da sebep oluyor. Karadeniz Bölgesi'nin iklimsel uygunluğu sebebiyle, fındık bahçelerinde yaygın ve yoğun olarak çok farklı türde yabancı otlar görülüyor. Üretimde sorun olan yabancı otları baskı altına almak amacıyla, bölge üreticileri tarafından bazı faktörlere bağlı olarak total etkili herbisitler ile kimyasal mücadele, motorlu tırpan ve motorlu çapa makinesi ile mekanik mücadele tercih ediliyor. Malçlama, diğer mücadele yöntemlerine alternatif olabilen önemli bir fiziksel yöntem olarak göze çarpıyor. Bu uygulamanın, başarılı bir yabancı ot kontrol yöntemi olduğu gibi, özellikle topraktaki su kaybını azaltması ile bitkisel üretimde önemli bir bileşen olduğu ifade ediliyor.

Üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapılacak

Yürütülen çalışmada, Düzce Merkez ve Akçakoca ilçelerinde son iki yıldır yörenin önemli tarımsal atıkları olan fındık zürufu, mısır sapı ve mantar kompostu materyallerinin, fındık bahçelerindeki yabancı otlara etkisi, yabancı otların yoğun olduğu ilkbahar ve hasadın yoğun olarak gerçekleştiği yaz sezonunda gözlemlendi. Çalışmada ayrıca materyallerin içeriği ve toprağa olan etkileri de değerlendiriliyor. Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan, gözlemler sonucunda fındık zürufunun ve mısır sapının yabancı otlara etkili, pratik ve ekonomik uygulamalar olduğunu belirterek, çalışma sonuçları değerlendirildiğinde fındık üreticilerine yönelik gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını sözlerine ekledi.