Tarla günü etkinliği Düzce'de yapıldı

Etkinlikte üretilen ürünlerin hasadı gerçekleştirildi.

Düzce'nin verimli tarım arazileri her geçen gün dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Kazukoğlu Mahallesinde tarla günü etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe Vali Cevdet Atay ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin katıldı. Etkinlikte Düzce'nin verimli topraklarında yetişen, bamya, domates, salatalık, patlıcan gibi ürünlerin hasadı yapıldı.