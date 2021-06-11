İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarlalara suyun ulaşması için çalışıyorlar

Yaz aylarında artan çiftçillik faaliyetlerinin aksamaması ve tarlalara su ulaşması için ekipler çalışmalarını hızlandırdı.


Düzce'de yaz aylarında artan çiftçilik faaliyetlerinin aksamaması için ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Düzce Sulama Birliği ekipleri tarlalarda sulamanın azalmaması için çalışmalar yapıyor. Özellikle Çilimli ve Konuralp bölgelerinde başlayan çeltik ekimi için sulama kanallarında çalışmalar yapılıyor. Kırık olan kanallar onarılırken, otların sardığı kanallarda iş makineleri ile temizleniyor. Ekiplerin yaz boyu çiftçilerin sorun yaşamaması için çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.