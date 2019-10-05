Hayatımıza renk katan sevimli denizaltı canlıları sergisi Düzce Doğa koleji yeşil salonunda açıldı.
Düzce Doğa Koleji Anaokulu ve İlkokul öğrencilerinin Görsel Sanatlar dersinde “Hayatımıza Renk Katan Sevimli Denizaltı Canlıları” isimli boyutlu tasarım sergisinin açılışı yapıldı. Düzce Doğa koleji Yeşil Salonunda gerçekleştirilen açılışa Düzce- Bolu Doğa Koleji Kurucusu Önder Tonyalı ve Kurucu Temsilcisi Avukat Egemen Tonyalı, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Sergiyi gezenler eserleri yakından inceleme fırsatı buldular.