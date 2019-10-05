Düzce Doğa Koleji Anaokulu ve İlkokul öğrencilerinin Görsel Sanatlar dersinde “Hayatımıza Renk Katan Sevimli Denizaltı Canlıları” isimli boyutlu tasarım sergisinin açılışı yapıldı. Düzce Doğa koleji Yeşil Salonunda gerçekleştirilen açılışa Düzce- Bolu Doğa Koleji Kurucusu Önder Tonyalı ve Kurucu Temsilcisi Avukat Egemen Tonyalı, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Sergiyi gezenler eserleri yakından inceleme fırsatı buldular.