Tasarruf dedektifleri iş başında

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okullarda tasarruf dedektifleri iş sınıflarda, koridorlarda ve lavabolardaki lambaları kontrol ederek boşa yananları, lavabolarda boşa su akmasın diye açık bırakılan muslukları kapatıyor.

Düzce'de çevre dostu bin okuldan biri olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulunda çevreye duyarlılık ve enerji tasarrufu konusunda güzel çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan biri de tasarruf dedektifleri projesi. Bu projede her gün, her sınıftan bir öğrenci Tasarruf Dedektifi olarak görev yapıyor. Tasarruf dedektifi öğrencileri sınıflarda, koridorlarda ve lavabolardaki lambaları kontrol ederek boşa yananları, lavabo ve tuvaletleri kontrol ederek su boşa akmasın diye açık bırakılan muslukları kapatıyor. Teneffüste sınıfın havalandırılmasını ve soğuk havalarda kaloriferler yanarken ısı dışarı kaçmasın diye pencerelerin kapatılmasını takip ediyor. Atıkların kağıt, cam ve plastik olarak ayrıştırılması ve geri dönüşüm kutularına koyulması için arkadaşlarını uyarıyor. Bu proje sayesinde elektrik, su ve ısı gibi enerji kaynaklarında tasarruf sağlanıyor.

TOBB İlkokulunda uygulanan Tasarruf Dedektifleri Projesi sürdürülebilir bir çalışma olup, diğer okullarda da yaygınlaşması halinde ülke ekonomisine katkı sağlayacak.