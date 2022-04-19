Tasavvuf Musikisi Konseri yarın düzenlenecek

Düzce Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri çerçevesinde "Tasavvuf Musikisi Konseri" düzenlenecek.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği Ramazan etkinlikleri çerçevesinde, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından 20 Nisan Çarşamba günü "Tasavvuf Musikisi Konseri" düzenlenecek.

Bahçeşehir bölgesinde kurulan Ramazan Sokağında orta oyunlarından konser ve yarışmalara kadar birçok etkinliği ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturan Düzce Belediyesi, bu kez Tasavvuf Musikisi Konseriyle vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Şef Doç. Dr. Haluk Yücel, öğretim görevlilerinden oluşan saz sanatçıları ve müzik bölümü öğrencilerinin birbirinden değerli tasavvuf eserlerini seslendireceği konser, yarın saat 21.30'da başlayacak.