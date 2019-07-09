Taşıcı esnafı bir araya geldi sorunlar konuşuldu

Toplantıda tonaj denetimlerinin radar denetiminden daha önemli olduğuna dikkat çekildi.

Bölgede kamyon ve tır tışıyıcı esnafı sorunları görüşmek ve çözüm yolları bulmak için bir araya geldi. Düzce, Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Akçakoca kamyon ve tır taşıyıcı esnafı düzenliğe MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kamyon ve tır taşıyıcıları katıldı.

Toplantıda ekonomik krizden en fazla etkilenen taşımacılar araçlarını ve karayollarını eskitmek pahasına tonaj atarak taşıma yapmak zorunda kaldığı talepleri Ereğli Akçakoca arasına kantar ve denetim istasyonu kurulması talep edildi. Ayrıca Bolu'da bölge müdürlüğünün olduğu ulaştırma bölgenin denetim yapmamasının Karayolu Taşıma Kanununun yasa ile olması gereken taşıma komisyoncuları denetimlerinin olmayışının ayrıca emniyet ve jandarma kolluk güçlerinin valilik talimatıyla tonaj denetimlerinin radar denetiminden daha önemli olduğuna dikkat çekildi.

Toplantıya katılan Milletvekili Yılmaz'da esnafın sorunlarını dinleyip mecliste gündeme taşıyacaklarını söyledi.