Taşlı, İşçi Bayramını kutladı

Taşlı yayınladığı mesajında “Biliyoruz ki en değerli sermaye emektir ve bu da işçilerimiz tarafından fazlasıyla ortaya konulmaktadır. Çalışma hayatındaki zorlukların ve sorunların barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamında çözüme kavuşabileceği inancı ile ülkemiz ve ilimiz genelinde tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu önemli günün tüm Dünyada emekçi kardeşlerime barış, özgürlük ve adalet getirmesini diliyorum” ifadelerinde bulundu.