Taşlı toplantıya katıldı, sorunları aktardı

Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, telekonferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlayarak Düzce'nin ve bölgenin sorunlarını katılımcılara aktardı.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve esnafların sorun ile sıkıntılarının konuşulduğu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Halk Bank Esnaf Dairesi Başkanı Ahmet Erdoğan'da katılım sağladı. 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'da toplantıya katılarak Düzce ve bölgenin sorunlarını katılımcılara aktardı.

Taşlı, “TESKOMB Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül Başkanlığında Telekonferans sistemi ile yönetim kurulu, denetim kurulu ve Bölge Birliği Başkanları ile toplantı gerçekleştirdik. Genel Başkanımız toplantı esnasında Telefon aracılığı ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile görüşme yaparak esnafımızın talep ve isteklerini bizzat iletti. 5. Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerimizin ve Esnafımızın taleplerini Genel Başkanımıza iletme fırsatı elde ettik. Bölgemize bağlı kooperatiflerimizde her hangi bir plasman sorununun olmayacağı bilgisi veren Genel Başkanımız A. Kadir Akgül'e Bölge Birliğimize bağlı Kooperatiflerimiz ve Bölge Esnafımız adına şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.