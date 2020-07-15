Taşlı, “Yüce milletimiz hainlere unutulmayacak bir ders verdi”

Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili mesajında “Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir” dedi.

Bölge Başkanı Ertan Taşlı, mesajında “Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain Fethullahçı Terör Örgütünce, Milli irademize ve ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı, hain bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Bu hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve kararlı iradesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkma azmi ile milli iradeye bağlı kalan kahraman askerlerimizin kararlılığı, emniyet güçlerimizin direnişi ve Aziz Milletimizin ölüme meydan okuyan duruşu sayesinde engellenmiştir. Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir. Bizler o gece, Milletimizin refahını ve huzurunu, darbeyle başa geçmeyi düşünenlere terk edemezdik. İman gücümüz, millet olmanın verdiği inanç ve devlet büyüklerimizin verdiği güvenle bayrağımıza, bağımsızlığımıza ve devletimize sahip çıkarak, Türk milletinin gücünü yeniden gösterdik. Bu yüzden ülkenin geleceğinden umutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'nde sevgi, barış ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; vatan uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Canı pahasına ülkesine sahip çıkan milletimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.