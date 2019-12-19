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Tatbikat gerçeğini aratmadı

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Düzce’de tehlikeli madde taşıyan tanker kazası senaryosu üzerine tatbikat yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Düzce'de tehlikeli madde taşıyan tanker kazası senaryosu üzerine tatbikat yapıldı. Yapılan tatbikat gerçeğini aratmazken, ekipler olaya kısa süre içerisinde müdahale ederek başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.


Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Düzce İl Afet Müdahale Planı'nın tatbikatı Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde gerçekleştirildi. Tatbikata AFAD, Düzce ve Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis, jandarma ve ilgili kurumlar katılım sağladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Düzce İl Afet Müdahale Planı'nın işlerliğini arttırmak ve görülebilecek eksiklikleri gidermek için Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer olay türünde tehlikeli Madde taşıyan tanker kazası senaryosu üzerinden Kaynaşlı MYO önünde masabaşı ve kapsamlı saha tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği tehlikeli madde taşıyan tanker otomobile çarparak durması canlandırıldı. Canlandırma sonrasında ilgili kurumlar kurtarma tatbikatı ve tehlikeli madde taşıyan tankerden kaçak çıkmaması için çalıştı. Tatbikat gerçeği aratmazken, ekiplerin başarısı göz doldurdu.

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