Tatil ve güneş Düzcelileri sokaklara döktü

Özellikle çocuklar, bayramlarını doyasıya gezerek kutladı.

Uzun süredir soğuk ve yağışlı olan Düzce'de hava 23 Nisan'da açtı. Güneş, sıcak yüzünü göstermesi ile birlikte tatili de fırsat bilen Düzceliler, parkları bahçeleri doldurdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması da eklenince çocuklarıyla sıcak Düzce'nin tadını çıkartmak isteyen anne ve babalar, meydanları, park, bahçelerini doldurdu. Oturacak yer bulamayan vatandaşlar, parklarda çimenlerin üzerini mesken tutarken, çocuklarda parklarda doyasıya eğlendi.

Çocuk oyun parklarında çocuklarının mutlu günün paylaşmak isteyen anne ve babalar oyun gruplarında çocuklarıyla vakit geçirirken, Düzce'nin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi kaldırımlarında adım atacak yer kalmadı.

Düzceliler, hem özem duydukları güneşin tadını, hem de 23 Nisan bayram tatilinin tadını çıkarttılar.