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Tatilciler Düzce'nin mesire alanlarına akın etti

Kurban bayramında kurbanlarını keserek bayramlaşmasını bitiren tatilciler, Düzcenin gözde mesire alanlarına akın etti.

Tatilcilerin, ilgi gösterdiği mesire alanlarında yoğunluk yaşandı.


Kurban bayramını fırsat bilen tatilciler bayramın ikinci gününden itibaren Düzce'nin gözde mesire alanlarına akın etti. Başta Türkiye'nin ilk tescilli şelalelerinden olan Samadere şelalesi olmak üzere Güzeldere Şelalesi, Sarıyayla, Fakıllı Mağarası, Efteni Gölü olmak üzere birçok doğa harikası mesire alanı tatilcilerle doldu, taştı. Mesire alanlarındaki mangal yerlerinde kurban etlerini pişiren tatilciler, eşsiz doğal güzellikler eşliğinde tatilin tadını doyasıya yaşadılar.

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