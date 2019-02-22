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Tavuk çiftliği atıklarının bertarafı için ortak çalışma

Düzce Üniversitesi, ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında iş birliği sözleşmesi imzaladığı GPAMG firması ile birlikte Düzce’de açığa çıkan tavuk atıklarının bertarafı için ortak çalışma yürütüyor.

Düzce Üniversitesi, ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında iş birliği sözleşmesi imzaladığı GPAMG firması ile birlikte Düzce'de açığa çıkan tavuk atıklarının bertarafı için ortak çalışma yürütüyor.


Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, GPAMG firması ile Düzce'de Kanatlı Hayvan Yetiştiricileri Derneği bir araya geldi. Toplantıya; Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ve Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Hasırcı, GPAMG firması Yönetim Kurulu Başkanı Sherif Desouky, Kanatlı Hayvan Yetiştiricileri Derneği Başkanı Yusuf Mert ve Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç katıldı.


Toplantıda, GPAMG firması ile Kanatlı Hayvan Yetiştiricileri Derneği arasında yıllık yaklaşık 55 bin ton tavukçuluk artığının bertarafı için iş birliği sözleşmesi imzalandı.

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