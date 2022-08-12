Tavuk kümeslerine sıkı denetim

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından tavuk kümeslerine yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde 15 kümeste gübre çukuru olmadığı belirlendi.

Yığılca ilçesine bağlı Naşlar köyünde tavuk kümeslerinden kaynaklı çevre kirliliği olduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı çevre koruma timleri, kümeslerde denetim yaptı. Yığılca İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimi ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde köyde bulunan 18 kümeste ekipler, su analiz raporları, ölü çukurları, gübre atık çukurları ve dezenfeksiyon havuzlarını da kontrol etti.

Yapılan denetimlerde 18 kümesten 15'inde gübre çukurunun olmadığını belirleyen ekipler, kümes sahiplerine çukurların açılması için 1 gün süre verdi.