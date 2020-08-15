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Tayin olanlara veda programı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, başka illere tayin olan personellere veda programı düzenleyerek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.


Düzce Gençlik ve Spor il müdürlüğü bünyesinde farklı pozisyonlarda çalışan personeller, il dışı tayin haklarını kullanarak farklı şehirlere geçiş yaptı. Kurum da son günlerini tamamlayan personeller için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tayin olan çalışma arkadaşlarına veda programı düzenledi. Düzce'de başarılı çalışmalar yaparak başka şehirlere giden personellerle vedalaşan Yazıcı, gidecekleri şehirlerde personellere başarılar diledi.

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