TBB Meclisine üye seçimi yapıldı

Seçimler tek liste ile gizli oylama yapıldı.

5355 sayılı kanun kapsamında yenilenen yerel seçimlere bağlı olarak Türkiye Belediyeler Birliği'nin meclis üyelerinin de yenilenmesi durumu dolayısıyla tüm büyükşehir ve il belediyelerinde seçim yapılması konusunda gelen yazı gereği Düzce'de de toplantı düzenlendi.

Düzce Belediye Meclisinde düzenlenen seçime Düzce Belediye Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlık ederken nüfusu en fazla olan ilçeler Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin katip üye olarak yerini aldı. İki belediye başkanı ile bir meclis üyesinin asil, bir belediye başkanı ile bir meclis üyesinin yedek olarak seçileceği toplantıya Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan belediye meclis üyeleri ile birlikte yerlerini alırken Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan ve Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu seçime katılmadı.

Liste yöntemi ile gizli oylama şeklinde yapılması kararlaştırılan seçime tek liste ile gidilirken listede yer alan isimler Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan ile Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Meclis Üyesi Mesut Sancaklı asil üye, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan ile Meclis Üyesi Hüseyin Çiftçi yedek üye şeklinde oldu.

Mecliste bulunan başkanlar ve üyelerin gizli oy kullandığı seçimde önerilen tek liste oy çokluğuyla kabul edildi.