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TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74

46 kazandı.


TBF Genç Kızlar Ligi A grubu 9. hafta mücadelesinde Düzce Atletik, lider BOTAŞ ile Düzce Kalıcı Konutlar Spor Salonunda karşı karşıya geldi. 1. çeyreği 19-16 önde bitiren BOTAŞ, 2. çeyrekte de üstünlüğünü devam ettirerek 24 sayı buldu. Maçın ilk yarısı 29-43 BOTAŞ üstünlüğü ile tamamlandı. 3. çeyrekte Düzce Atletik'in ürettiği 8 sayıya karşı BOTAŞ 21 sayı üretti. Son çeyrekte aradaki sayı farkının açıldığı mücadele BOTAŞ'ın 74-46 galibiyeti ile sona erdi.


Bu sonucun ardından Düzce Atletik, 13 puanda kalırken, BOTAŞ ise puanını 18'e çıkarttı. Ligin 10. haftasında ise Düzce Atletik deplasmanda Düzce Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.

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