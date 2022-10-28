TDP Genel Başkanı Sarıgül: "TOGG'un açılışına göğsümü gere gere gere giderim"

DÜZCE(İHA) – Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TOGG'un açılışına göğsünü gere gere gere gideceğini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Düzce'de partisinin yeni binası genel başkan yardımcıları ve Düzce İl Başkanı Sezgin Aktaş ve partililerle birlikte yaptı. Açılışın ardından basın açıklaması yapan Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı tarafından başlatılan başörtüsü tartışması ile ilgili olarak erkeklere seslenerek “Erkekler başörtüsünden elinizi çekin” dedi.

Başörtüsünde söz hakkının kadınlarda olduğunu söyleyen Sarıgül şunları söyledi; “Seçimler yaklaşıyor başörtüsü bir kez daha siyasi mücadele alanı haline getiriyor. Biz diyoruz ki ey erkekler bütün burada bulunan erkekler Türkiye'de bulunan bütün erkekler başörtüsünden elinizi çekin. Başörtüsünü erkekler takacak değil, bunun kararını mutlaka ve mutlaka kadınlarımıza bırakalım. Referandum yapılacaksa o referandumda başörtüsü için sadece ama sadece kadınlar oy kullansın. Bütün erkekler kadınlarımızın başörtüsünden elinizi çekiniz başörtüsünü siyaset malzemesi yapmayınız.”

“TOGG açılışına gideceğim”

Mustafa Sarıgül, açılışı yapılacak olan ve bazı siyasi parti liderlerinin gitmeyeceği TOGG açılışına göğsünü gere gere gideceğini belirterek “Bazıları TOGG'un açılışına gideceğim için mesajlar yazıyorlar. Özellikle sosyal medyadan. Sevgili kardeşlerim TOGG bir siyasi malzeme değildir. Türkiye'mizin üretmiş olduğu önemli yerli aracımızın ilkidir. O nedenle yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı göğsümü gere gere TOOG'un açılışına gideceğim. TOGG'u üreten yatırımcıları kutlayacağım ve TOGG'un bayrağımıza, toprağımıza, ulusuna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum ve buradan altını çizerek bir kez daha söylüyorum ki; Alman arabalarına, Fransız arabalarına güle güle hoş geldin TOGG” ifadelerinde bulundu.

“TSK'mıza dil uzatanın dilini keseriz”

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığını iddia edenlere de cevap veren Sarıgül, “TSK'mız dünyadaki en merhametli ordudur. Türkiye Değişim Partisi olarak silahlı kuvvetlerimize dil uzatanın dilini keseriz. Silahlı kuvvetlerimize bakacaklarına Hiroşima'da o gaz bombasını atan Amerika'nın silahlı kuvvetlerine baksınlar. Türkiye'ye ordusu en başarılı, en saygın, en değerli, en şefkatli ve en merhametli ordudur. Bizim ordumuz hiçbir zaman savaştan yana değil, her zaman barıştan yanadır. Cumhuriyetimizin kurucusu yıllar önce ordumuza görevini verdi ve dedi ki ‘Yurtta barış dünyada barış' Ama bayrağımız tehlikeye düşerse, toprağımız tehlikeye düşerse Türk Silahlı kuvvetlerimiz de gereğini yapar. Şunu bilsin ki bazı hasetler, fesatlar ve münafıklar Türk Silahlı kuvvetlerimiz bayrağımızı ve toprağımızı korumak için görevinin başındadır. Hiçbir zaman silah kullanmak istemez değil ki başka bir malzemeyi” dedi.

Sarıgül'ü il Başkanı Sezgin Aktaş tarafından Düzcespor forması hediye edildi. Mustafa Sarıgül, en kısa zamanda Düzcespor maçına geleceğini ve açık tribünde maçı taraftarlarla birlikte izleyeceğinin sözünü verdi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül kentte ayrıca esnaf ziyareti yaptı.