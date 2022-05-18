TED Düzce Koleji kızlarda il birincisi oldu

TED Koleji kızlarda iddialı. Türkiye Okul Sporları tarafından düzenlenen Genç Kızlar B Voleybol Turnuvası finali yapıldı. Finalde Atatürk Anadolu Lisesini 3-2 mağlup eden TED Düzce Koleji kızları Düzce il birincisi oldu.

TED Bolu-Düzce Kolejleri Kurucusu Önder Tonyalı “Göstermiş oldukları çaba ve çalışmadan dolay öğrencilerimizi tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim” dedi.