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TED Düzce Koleji kızlarda il birincisi oldu

DÜZCE(İHA) – Okul Sporları tarafından düzenlenen Genç Kızlar B Voleybol turnuvasında TED Düzce Koleji kızları Düzce il birincisi oldu.


TED Koleji kızlarda iddialı. Türkiye Okul Sporları tarafından düzenlenen Genç Kızlar B Voleybol Turnuvası finali yapıldı. Finalde Atatürk Anadolu Lisesini 3-2 mağlup eden TED Düzce Koleji kızları Düzce il birincisi oldu.


TED Bolu-Düzce Kolejleri Kurucusu Önder Tonyalı “Göstermiş oldukları çaba ve çalışmadan dolay öğrencilerimizi tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim” dedi.

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