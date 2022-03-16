TED Düzce Koleji şampiyon

TED Düzce Koleji ulusal turnuvada Düzce'yi temsil edecek.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler Basketbol müsabakaları çekişmeli maçlara sahne oldu. Finalde karşılaşan TED Düzce Koleji, Özel Su Damlası Ortaokulunu 60-42 yenerek Düzce il şampiyonu oldu.

TED Düzce Koleji Düzce'yi bölge şampiyonasında Düzce'yi temsil edecek.

TED Bolu ve Düzce Kolejleri sahibi Önder Tonyalı, “Okul sporlarında gösterdikleri başarıdan dolayı öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Düzce'de gösterdikleri başarıyı bölge şampiyonasında da göstereceklerine sonsuz inanıyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.