TED ile ilk ders zili çalıyor

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun katılacağı programda Prof. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz tarafından seminer verecek.

TED Düzce ve Bolu Kolejleri açılışı ve TED ile ilk eğitim öğretim dönemi düzenlenen tanıtım ve seminer ile 8 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

Açılışa TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Börekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Halil Önder Aytekin başta olmak üzere TED'in üst düzey yöneticileri, Bolu ve Düzce kolejleri idarecileri, öğretmenleri ve okul aile birliği başkan ve üyeleri katılacak. Açılış ve konuşmaların ardından katılımcılara Prof. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz tarafından eğitim ile ilgili seminer verilecek.

Program Bolu ve Düzce okul öğretmenleri ile okul aile bilirlikleri ve öğrenci temsilcilerine TED Okulları Yönetimi hakkında bilgilendirmesi ile son bulacak.

Açılış programı şöyle;

10.30'da konferans salonunda kurucu temsilcisi Egemen Tonyalı ve Kurucu Önder Tonyalı'nın açılış konuşmasıyla başlayacak. Sonrasında; TED tam eğitim burslu öğrencinin konuşması, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun konuşması, davetlilerin konuşması ile son bulacak.

Öğleden sonra 14.00'da başlayacak programda ise Prof. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz'ın sunum yapacak,

TED Okulları Yönetimi hakkında bilgilendirme ve Genel Koordinatörler Kadir Zileli ve Merve Atalay'ın kapanış konuşması tamamlanacak.