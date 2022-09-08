TED Koleji Düzce ve Bolu okulları açılışı yapıldı

Açılışa katılan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Türkiye'de eğitimdeki fiziki şartlar Dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde yok” dedi.

TED Düzce Koleji kampüsünde gerçekleştirilen TED Düzce ve Bolu okullarının açılışına TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, TED Bolu -Düzce Kurucusu Önder Tonyalı, Kurucu Temsilcisi Egemen Tonyalı, Bolu ve Düzce idareci ve öğretmenleri ile davetliler katıldı.

Açılışta konuşan TED Düzce-Bolu Kurucu temsilcisi Egemen Tonyalı, 2 yıllık akreditasyon sürecini tamamladıklarını belirterek “Başarı ile tamamladığımız 2 yıllık akreditasyon sürecinin ardından Düzce ve Bolu'da TED Kolejleri olarak ilk eğitim öğretim yılana başlayacak olmanın mutluğu ve gururunu yaşıyoruz. Bizler artık Türk Eğitim Derneği'nin Bolu ve Düzce illerindeki temsilcileriyiz. Asli görevimiz ve temel motivasyonumuz genç beyinlere bilgiyi, insanlığa saygıyı, ülkesini ve milletini sevmeyi, onuru ve bağımsızlığı öğreten derneğimizin amacı ve vizyonu doğrultusunda çok kıymetli ülkemize onu geliştirecek ve yüceltecek öğrenciler yetiştirmektir” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, çok yoğun bir yılı geride bıraktıklarını belirterek “Salgını zorlu bir süreci geride bıraktığımız bir eğitim öğretim yılıydı. Çok yoğun bir yaz geçirdik. TED Düzce Koleji Düzce ilimizdeki eğitim öğretim süreçlerini güçlendireceğine hiç şüphemiz yok buna yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

“Artık savaşlar beyinle yapılıyor”

“Bugün burada akreditasyon sürecini tamamlamış Düzce ve Bolu okullarımızın açılışı için bir aradayız” diyerek konuşmasına başlayan Selçuk Pehlivanoğlu, 21 yüzyılda savaşların topla tüfekle değil beyinle yapıldığını işaret ederek “Bir ülkenin eğitim seviyesi ne kadar yukardaysa, ekonomik kalkınma seviyesi de eşdeğer seviyede gidiyor. Niye artık 21. Yüzyılda hiçbir savaş silahla yapılmıyor beyinle yapılıyor. Yetiştirilmiş nesillerle yapılıyor. Artık savaşlar topluluklarla da yapılmıyor. Gelişim, dönüşüm ve öne çıkan bireylerle yapılıyor. Bu bireylerin sayısının biraz fazla olması gerekiyor. Ülkemizde keşke Aziz Sancar gibi isimler çıksa da biz çok daha gururla ülkemizi taşıyacak şeyleri yapsak. Covid aşısını bulan 2 Türk kökenli kişi ülkemizi ne kadar gururlandırdı. Dolayısıyla 21. Yüzyılda süreçleri yönetenler süreçleri taşıyanlar ülkelerin aslında ekonomik dönüşümlerini sağlayanlar öncü insanlardan oluşuyor” dedi.

“Mülakatı videoya çekeceksin”

TED olarak KPSS ile öğretmen atanmasına karşı olduklarını söyleyen Pehlivanoğlu konuşmasına şöyle devam etti; “Türk Eğitim Derneği olarak KPSS ile öğretmen seçilmesine karşıyız. Niye karşı olduğumuzu söyleyeyim. Öğretmen aslında çoklu mülakatla seçilir. Genel bilgi ile de seçilmez, mesleki bilgi artı çoklu ölçümleme yapılan mülakat süreciyle seçilir. Ama bizim ülkemizde bir hastalık var, azınlık suiistimal yapmasın diye çoğunluğu prangaya vurma hastalığı. Eğer mülakatta torpil var diye dedikodu çıkıyorsa bizimki gibi ülkelerde çözüm şu; mülakatı kaldırmak. Hayır mülakatı videoya çekeceksiniz. Burada tabi ki bakanlığımızda çok haklı 30 bin öğretmen alıyor. Türk Eğitim Derneği olarak bizim önerimiz, norm kadroların il bazlı ilçe bazlı olmasıdır. İle kadro açacaksınız. Türkiye'ye kadro açmayacaksınız.”

“Bizim profesörler Amerika'ya gittiklerinde Manhattan'a gidiyor”

Pendemi dönemine de değinen Selçuk Pehlivanoğlu konuşmasına şöyle devam etti; “Biliyorsunuz pandemi sürecinden ortaya atılıp hiç kimse okullar açılsın demezken biz okullar açılsın diye televizyon televizyon gezdik. Doktor olduğunu iddia eden bazı insanlar günde 22 saat televizyonlarda nasıl doktorluk yapıyordu anlamadım. Sabah magazin programını açıyorsun programda öğlen başka kanalda akşam başka programda doktorluk yapıyorlardı. Nasıl yaptıklarını anlayamadım. O denemde da Milli Eğitim Bakanlığını Sayın Cumhurbaşkanlığımıza bağlı olmaktan Sağlık Bakanlığına ve Bilim Kuruluna bağlayalım daha rahat olur demiştim. Maalesef okullarını kapatan 2. ülke olduk ve öğrenme kayıplığını ve öğrenme yoksulluğunu orta kesimlerde ikiye üçe katladık. Bunun acısını 15 yıl sonra çıkacak. Ama 15 yıl sonra bu belayı kim başımıza sardı kimse bilmeyecek. O programlarda ne diyorlardı ‘Efendim biz Amerika mıyız? Avrupa mıyız?' Bu ülkeyi her şeyden kurtardık Büyük Önder Atatürk kurduğu gün kurduğu cümleyi unutmayın. ‘Bu millete her şeyi öğrettim ama uşak olmayı öğretemedim' dediğini unutmayın. Ki o öğretme niyetinde değildi yanındaki yabancılara ders vermeydi. Bizim profesörler Amerika'ya gittiklerinde Manhattan'a gidiyor. Amerika'nın tamamını Manhattan sanıyor. Ben Amerika'daki tüm bölgeleri, Kanada'daki tüm bölgeye ve Avrupa'daki bazı bölgelerdeki okulların hepsini gezdim. Amerika'da yaşayanların yarısı zaten 15-20 metrekare yerde yaşıyor. Ama onlar Manhattan'a gittiği için ‘ama biz öyle değiliz bizim okullarımızda öyle imkanlar yok' emin olun Türkiye'de ki fiziki şartlar Dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde yok.”

Konuşmasının sonunda Pehlivanoğlu, “Hepimizin eksiklikleri var, hepimizin fazlalıkları var. Hepimizin mutlulukları var. Hepimizin mutsuzlukları var. Hepimizin sorunları var. Ama esas olan bu ülke mutlu olursa biz mutlu oluruz. Bu ülkenin çocukları mutlu olursa biz mutlu oluruz. Niye en azından mezarımızın başında Fatiha okuyacak bir nesil bırakırız” dedi.

Konuşmaların ardından ise toplu fotoğraf çekimi ile açılış sona erdi.