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TED Koleji öğrencisi Oşak Türkiye Şampiyonu oldu

DÜZCE(İHA) – TED Düzce Koleji öğrencisi Ela Ecrin Oşak, Muaythai’de Türkiye şampiyonu oldu.

DÜZCE(İHA) – TED Düzce Koleji öğrencisi Ela Ecrin Oşak, Muaythai'de Türkiye şampiyonu oldu.


Kütahya'da Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. yılı Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası yapıldı. Kızlar kategorisinde 800 sporcu arasından TED Düzce Koleji öğrencisi Ela Ecrin Oşak Türkiye Şampiyonu oldu.


TED Bolu-Düzce okulları Kurucusu Önder Tonyalı, başarısından dolayı Ela Ecrin Oşak'ı, ailesini ve hocalarını tebrik etti.

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