Tedarikçiler, UR-GE toplantısında bir araya geldi

Meslek Komitesi'nde yer alan otomotiv Yedek Parça İmalat ve Satışları, Oto Bakım ve Servisleri, Akaryakıt İstasyonları temsilcileri, Uluslararası Rekabeti Geliştirme Programı çerçevesinde bir araya geldi. Toplantıda otomotiv sektörü kümelenme çalışmaları ile ilgili bililer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, ”Geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirilen oda seçimleri sonucunda görevi devraldık. Görevi devraldığımızda büyük bir sorumluluk üstlendiğimizin farkında olarak, değerli arkadaşlarım ile beraber üyelerimiz için ne yapabiliriz hususunda çalışmalara başladık. Düzce'yi hak ettiği konuma getirmek için ilk günden itibaren hem ilgili kurumlarla hem kendi çalışmalarımız ile elimizden gelen gayreti tabi olduğumuz mevzuat içerisinde yapmaya devam ettik” dedi.

Toplantıda, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Proje Koordinatörü Erdi Ceylan, “Otomotiv Sektörü” kümesi olarak Ticaret Bakanlığı tarafından Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi UR-GE projesi çerçevesinde kümede yer alan firmaların bu projede elde edeceği avantajlar, ihracatı artırma, yurtdışı fuar ziyaretleri ve stant açılması, B2B, alım heyeti karşılama gibi giderlerin yüzde 75 oranında devlet tarafından ne şekilde destekleneceği, Düzce'nin sanayi yapısı, üretim ve istihdamı hakkında da bilgiler verirken, proje çerçevesinde düzenlenecek faaliyetlerin başvuru, uygulama ve destek ödeme süreçleri hakkında katılımcılara uygulamalı örnekler aracılığıyla sunum yaptı.

Toplantı, firma yetkililerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.