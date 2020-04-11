Tedbirleri yerinde incelediler

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Korona Virüs Pandemisi ile ilgili alınan tedbirleri Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan yerinde inceledi.

Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Düzce'de Korona Virüs pandemisi ile mücadele kapsamında bir dizi önlemler aldı. Alınan önlemler ise yetkililer tarafından il genelinde uygulanmaya başlandı. Düzce'de uygulanan önlemleri ise Düzce il Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan yerinde inceledi. Anıtpark mevkisi ve spor sokak ile İstanbul Caddesi'nde alınan önlemleri yerinde inceleyen iki il müdürü salgının önlenmesi kapsamında tedbirlere uyanlara teşekkür etti. İki müdür daha sonra il merkezinde işyerlerini ziyaret ederek Korona Virüs hakkında bilgilendirmelerde bulundu.