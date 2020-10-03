Tehlike oluşturan ağaçlar kaldırılıyor

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yürütülen budama çalışmaları başladı. Bölge bölge budama programı yapılırken şehir mezarlığında çürümüş, kuruyan ya da yıkılma tehlikesi olan ağaçlar da kaldırıldı. Kış aylarının gelmesi ile birlikte titiz bir çalışma programı uygulamaya başladıklarını kaydeden Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaçların sağlıklı gelişmesi ve hava koşullarından daha az etkilenmesi için çalışmalarını kış boyunca sürdürecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelinde yol kenarları, mezarlıklar ve parklarda yaptıkları çalışmalar ile kentin estetiği ve yeşil dokusunun korunarak gelişmesi için çalışmalarına ara vermeden devam edecek.