Tehlikeli ağaçlar kaldırılacak

Düzce'nin genelinde ağaçların budanması, bakımı ve tehlike arz ettiğinde kaldırılması noktasında sorumluluğu olan Düzce Belediyesi, kaldırımlarda çürümüş ağaçları kaldırmaya başlayacak. Rutin olarak ağaçların bakımını ve kontrollerini yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tehlike arz eden ağaçları belirledi. Özellikle kaldırımlarda vatandaşların güvenliğini sağlamak isteyen ekipler kısa sürede ağaçların kaldırılmasını yapacak. Kökleri kesilerek eğilen ve dıştan iyi görünmesine karşın içi çürümüş olan ağaçlar artık vatandaşlara tehlike arz etmeyecek.

“Halkın can güvenliği için kaldırılıyor”

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Kent Park'ta bulunan gövdesi çürümüş ıhlamur ağacı Hastane Caddesi yönüne doğru yıkılarak şans eseri yaralanan olmamıştı. Düzce Belediyesi bu gibi durumların yaşanmaması için şehir genelindeki ağaçların kontrollerini sık sık yaparak önlemlerini önceden alıyor.