Tehlikeli durum ortadan kaldırıldı

Ekipler kar yağışından dolayı oluşan kırılan dalları da kaldırdı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından Aziziye mahallesindeki sosyal tesisin BELMEK ve Spor Akademisinin kullanımına verilmesinin ardından tesisisin bahçesinde de düzenlemeye gidildi. Önümüzdeki günlerde onlarca kursiyerin ve gencin hizmetine açılacak olan tesisin bahçesinde devrilme riskinin göz önünde bulunduran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların kök ve dalları arasındaki tonaj farkını düşürmek için çalışma başlattı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son iki yılda 4 ağacın devrildiği bahçedeki ağaçların dallarını budadı. Böylelikle ağaçların üzerindeki ağır yük de hafifleterek kontrol altına alındı.