Tek katlı ev yandı, mahalleli sokağa döküldü

Düzce'de sabah saatlerinde çıkan yangında bir ev alev alev yandı. Alevlere uyanan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Evde kimsenin olmaması hem mahalle sakinlerine hem de itfaiyeye rahat nefes aldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce merkez Aziziye Mahallesi Sırçalı Sokak'ta Fedai Çakmakçı'ya ait tek katlı evde saat 07.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evin tamamını saran alevleri gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Düzce Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun çalışmalar sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, mahalle sakinleri ev sahibi Fedai Çakmakçı'nın evde olduğunu düşünerek paniğe kapıldı. Ancak içeride kimsenin olmadığı öğrenilince hem mahalle sakinleri hem de itfaiye ekipleri rahat bir nefes aldı.

Yangını ilk gören mahalle sakinlerinden Sedat Salihoğulları "Birden yangını gördüm. Arkadan içeride kimse vardır diye camları kırdım. Yangını söndürmek için hortum getirdim. Eşime itfaiyeyi arattırdım. Elektrikleri kestirmek için görevlileri aradım. İçeride kimse yokmuş sonradan öğrendim. Dumandan zehirlenen olur diye korktum. Bırakın yangını zehir gibi bir duman vardı" dedi.