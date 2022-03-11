Tek katlı evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhbarın ardından 7 dakikada olay yerine ulaşan ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Altınpınar köyünde tek katlı evde yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 7 dakikada olay yerine ulaştı. Evin çatısında çıkan yangına müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yoğun kar yağışı altında çalışmalarını sürdüren ekipler, yangına çatıdaki bacaya yakın ağaçların yol açtığını tespit etti. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.