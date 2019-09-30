Tek kişilik kontenjanı kazandı

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde müzik yetenek alanında tanılanmış 6. sınıf öğrencisi Derin Zehra Erdem Hacettepe Üniversitesi konservatuvar ortaokul bölümüne ara sınıflardan ayrılan tek kişilik kontenjan olmasına rağmen, yapılan jüri değerlendirmesi sonucu kabul edilerek kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Düzce'yi gururlandıran Derin Zehra Erdem Bilkent Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın Fazıl Say eserlerini seslendirdiği etkinlikte Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından tebrik edildi.