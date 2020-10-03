İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Teknofest birincilerine Vali Atay'dan ödül

DÜZCE (İHA) – Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST de katıldıkları kategoride birinci olan Düzce Üniversitesi öğrencilerini Düzce Valisi Cevdet Atay tebrik ederek ödüllendirdi.

DÜZCE (İHA) – Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST de katıldıkları kategoride birinci olan Düzce Üniversitesi öğrencilerini Düzce Valisi Cevdet Atay tebrik ederek ödüllendirdi.


Bu yıl Gaziantep'te düzenlenen ve Düzce Üniversitesi Çevre takımı olarak girdikleri çevre ve enerji teknolojileri alanında birinci olan Düzce Üniversitesi öğrencileri Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Takımın üyeleri Hakkı Erdoğan, Kübra Gökmen ve Pınar Sevim Elibol'a başarılarından dolayı tebrik eden Vali Atay, gençleri ödüllendirmeyi de ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.