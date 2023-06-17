Teknoloji tarımla buluştu

Çilimli Kuşoğlu Köyünde dron ile Konuralp pirinci ekimi gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve kurum amirlerinin katıldığı zirai dron ile pirinç ekimi ile Düzce'de bir ilk gerçekleştirildi. Kuşoğlu köyünde pirinç üretimi ile ilgilenen çiftçiler dron ile ekimin kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu söyledi. Taşıma kapasitesi 40 kilo olan dron ile hem ekim hem de ilaçlama yapılan bölgede çiftçiler zahmetli günlerin geride kaldığını belirtti. Artık aylarca uğraşmadıklarını ve büyük zahmetler yaşamadıklarını dile getiren çiftçiler, dron ile üretim sürecinin hem zaman hem de bedenen avantajlarından memnun olduklarını anlattı.

Çiftçi Musa Zeki, “Önceden pirinç elle serpiştiriliyordu. Orakla biçiliyordu, bağlanıyordu ve çok zahmetliydi. Traktörle taşıyorduk ama şimdi her şey teknolojik oldu. Bir iki günde dikiliyor. Eskiden bir ay sürüyordu ve çok uğraşıyorduk. Dron ile dikilip ilaçlanıyor. Şimdi kolaylık var” dedi.

“Kendi tohumumuz ile kendi pirincimizi yetiştireceğiz”

Düzce'de teknolojinin tarımla buluştuğuna işaret eden Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce'de bir ilkin yaşandığını söyledi. Zirai dron yöntemi ile Konuralp pirincinin ekiminin gerçekleştirildiğini ifade eden Öztürk, “Bu bölgede siyah pirinç de yapılıyor. Bizans zamanında da bu siyah pirinç ekilirmiş. Bu bölgede toprağın siyah pirince ayrı bir aroma kattığını biliyoruz. Ekimi yapılan pirinçten kendi tohumu üretilecek ve kendi tohumumuz ile kendi pirincimizi yetiştireceğiz. Düzce Valimizin de önderliğinde, İl Özel İdaremiz, çiftçilerimizin de katılımı ile güzel bir projeye şahit olduk” diye konuştu.

"Düzce pirinç ile markalaşacak"

Öztürk, yapılacak çalışmalarda Düzce pirincinin markalaşma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çekerek, “Düzce'nin kendi markası olma yolunda bir pirinci var. Hem Düzce'miz hem Çilimli ilçesinin özelinde de markalaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. İl Özel İdaremiz bununla alakalı projeler yaptılar. Kendi kurutma tesisimizi kuruyoruz. Düzce'deki çeltik üreticisi çeltiğini kurutmak için Balıkesir'e gitmek durumundaydı. Şimdi burada kendi değirmenimizi ve kendi fabrikamızı kuruyoruz. Düzce pirinci adı altında markalaşacak. Hatta bazı yerlerde şu anda Düzce siyah pirincinden tatlı yapılıyor. Adı da bu bölgede yetiştiği için Çilimli tatlısı olarak anılıyor. Örneğini gördüğümüz gibi artık teknoloji tarım ile buluştu. Çeltikle alakalı tüm işlemler bundan sonra Düzce ilinde yapılacak. Çilimli markalaşacak” şeklinde konuştu.

“Osmanlı mutfağının vazgeçilmeziydi”

‘Çilimli siyah pirinci Osmanlı mutfaklarının da vazgeçilmez bir aromasıydı' diyen Öztürk, siyah pirinci herkese tavsiye ederek, “Bizim için pirinç çok kıymetli bir ürün. Bu anlamda biz bunu yeniden üretime katarak gerek pirincin üretimini çoğaltarak yeniden mutfakların vazgeçilmez lezzeti haline getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda herkese tavsiye ediyoruz. Şeker hastaları siyah pirinçten yapılmış tüm ürünleri rahat tüketebilirler. Bilindiği gibi beyaz pirinci şeker hastalarının tüketmesi ile alakalı sıkıntılar var ama siyah pirinci şeker hastaları gönül rahatlığıyla tüketebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Tarımsal çalışmalarımız olacak”

Düzce'de bundan sonra tarım ve turizm üzerinde daha çok durulması gerektiğinin altını çizen Öztürk, “Düzce'nin geneliyle alakalı da tarımsal çalışmalarımız olacak. Ama şu anda ekilip dikilmeyen arazilerin bir envanterini çıkaracaklar. Biliyorsunuz ki hükümetimizin çıkardığı bir kanun var. Çiftçimize diyor ki; ya bu araziyi sen ek, ya da diyor ben senden alacağım bir üçüncü şahsa kiralayacağım o ekecek. Bir şekilde ekonomiye kazandıracağız” dedi.

“Tarım savunma sanayi kadar önemli”

Son olarak tarımın önemine de değinen Milletvekili Öztürk, “Dünyanın geldiği noktada tarım en az savunma sanayiye kadar kıymetli bir sektör. Biz de bundan sonra bir karış boş yerimiz kalmaması için çalışacağız. Çiftçilerimize gerekli desteği vereceğiz. Türkiye genelinde Düzce üzerinde bizde kendi elimizden geleni yaparak çiftçimize bir şekilde bu tarım ekonomisinin içine çekeceğiz” diye konuştu.