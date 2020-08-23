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Teknolojiden uzak kamp yaptılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Hafız İHO bünyesinde bulunan kursun son günleri Düzce koca yaylada teknolojiden uzak sosyal mesafe kurallarına uygun doğa kampı ile son buldu.

Kampa katılan çocuklara doğa ile ilgili eğitimler verildi.


Düzce Hafız İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde açılan yaz kursunun ardından okul yönetimi tarafından teknolojiden uzak doğa kampı düzenlendi. Okul yönetiminden yapılan açıklamada: “ Hafız İHO erkek öğrencilerimiz Koca Yayla' da Kurs Hocamız Hasan Arslan ve yardımcı hocalarımız eşliğinde 3 gün süren güzel bir kamp yaptılar. Teknolojiden uzak, son derece doğal ve muhteşem doğal güzellikleriyle yeryüzü cenneti olan Koca Yayla öğrencilerimizin belleğinde unutulmaz anılar bıraktı. Kampa katılan öğrencilerimize ve tüm organizasyonu gerçekleştiren Hasan Arslan hocamıza, yardımcı hocalarımıza çok teşekkür ederiz” denildi.

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