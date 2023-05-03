Teknolojinin bilinçli kullanılması anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Müftülüğünde teknolojinin bilinçli ve güvenilir kullanılması konularında bilgilendirme yapıldı.
Düzce Müftülüğünde “Teknoloji Bağımlılığı” semineri gerçekleştirildi. Davranışsal bağımlılıklarla mücadele eylem planı farkındalık çalışmaları dahilinde 1-7 Mayıs 2023 Bilişim Haftası vesilesiyle teknolojinin bilinçli ve faydalı kullanımı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Müftülük toplantı salonunda seminer yapıldı.
Düzce Sağlık Müdürlüğü Psikoloğu Hatice Ünler Müftülük personellerine yönelik sunduğu seminerde, günümüzde teknolojinin bilinçli ve güvenilir kullanılması konusunda önemli bilgiler paylaştı.