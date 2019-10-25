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Teknolojinin çağrı merkezlerindeki yeri

Düzce Teknoloji Zirvesinin 4.

gününde, AsissTT Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Haktan Saran “Teknolojinin Çağrı Merkezlerindeki Yeri” başlıklı konferansı ile Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.


Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, AsissTT Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Haktan Saran, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.


Sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Haktan Saran, çağrı merkezlerinde müşteri deneyimlerinin neden önemli olduğunu anlatarak, Türkiye'deki çağrı merkezi sektörü hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dünden bugüne müşteri deneyimine değinen Haktan Saran, şikayet yönetimi ve müşteri deneyiminin önemini vurgulayarak, tüketicilerin daha iyi bir deneyim yaşayabilmek için daha fazla para ödemeyi göze aldıklarını ifade etti. Şirketlerin müşteri deneyimlerine odaklanması gerektiğinin altını çizen Saran, günümüz çağrı merkezlerinin kullandığı teknoloji ve gelecekte kullanacakları teknoloji hakkında katılımcıları bilgilendirdi.


Gerçekleştirdiği sunumun sonunda programda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür eden AsissTT Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Haktan Saran'a yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.


Düzce Teknoloji Zirvesinin beşinci ve son günü, Düzce Teknopark'ta bulunan Kuluçka Merkezi'ndeki uygulamalı eğitimler ile sona erecek.

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