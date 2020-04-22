İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekstil fabrikasında doğum günü partisine 63 bin TL ceza

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bir tekstil fabrikasında doğum günü partisi düzenleyerek sosyal medyadan paylaşan 20 işçiye 63 bin TL idari para cezası uygulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir tekstil fabrikasında doğum günü partisi düzenleyerek sosyal medyadan paylaşan 20 işçiye 63 bin TL idari para cezası uygulandı.


Düzce'nin İslahiye köyünde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, doğum günü partisi yaparak görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından inceleme başlatan Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, yapılan teknik takibin ardından doğum günü yapılan fabrika ve işçilerini tespit etti. Doğum günü partisi yapan ve bu anları sosyal medya üzerinden paylaşan 20 kişiye şahsa toplam 63 bin TL idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.