Tekstil fabrikasının bacası yand

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan Düzce Orman Ürenleri Sanayi (DORÜS) içerisinde bulunan bir tekstil fabrikasının bacası yandı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın Düzce'nin Çilimli İlçesi DORÜS sitesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasının bacası bir anda yanmaya başladı. Yangını gören işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Düzce ve Çilimli itfaiye ekipleri merdivenli araç ile yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürüldü. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Duman ekipler tarafından tahliye edilirken maddi hasar meydana geldi.