Tekstil firması bünyesinde Anaokulu açıldı

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda Düzce'de tekstil firması kendi bünyesinde anaokulu açtı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde ana okulu sayısının arttırılması çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Düzce'de faaliyetlerine devam eden bir tekstil firması, bünyesinde anaokulu açtı. Woody Anaokulu adı verilen anaokulda fabrikada çalışanların çocuklarının eğitim görmesi amaçlanırken, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'de Woody anaokuluna öğretmen ve ekipman konusunda destek vererek eğitim öğretim faaliyetleri başlatıldı.