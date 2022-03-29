Telefon kablolarını çalan şahıs yakalandı

Düzce'de köyün telefon kablolarını keserek çalan şahıs jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı çalışma sonucu yakalandı.

Olay; Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bakacak Köyünün iletişimini sağlayan kablolar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Köylülerin ihbarı üzerine harekete geçen Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT timleri yapılan detaylı çalışma ve istihbarat sonucu hırsızlığı yapan şahsı tespit etti. Şahsın evine baskın yapan ekipler, şahıs ile birlikte çok sayıda ve ebatlarda telefon kablosu ile birlikte suçta kullanıldığı değerlendirilen kesici makas ele geçirdi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.