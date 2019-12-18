İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tem Boludağı Tünel çıkışında kamyon tıra arkadan çarptı: Kamyon sürücüsü yaralandı

Düzce(İHA) – TEM Otoyolu Boludağı Tünel çıkışında meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü, sürücü mahallinde sıkıştı.

Ekipler, sıkışan sürücü için seferber olurken, uzun çabalar sonucunda kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.


Kaza; gece saatlerinde Tem otoyolu Boludağı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tuncay B.'nin kullandığı 34 CBA 083 plakalı kamyon, İstanbul istikametine seyrederken Osman Ş.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Tuncay B. sürücü mahallinde sıkıştı. Sürücüyü kurtarmak için Bolu ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yoğun çaba harcadı. Yapılan çalışmanın ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü, ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.