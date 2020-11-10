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TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli 27 gün sonra trafiğe açıldı

Düzce’de 14 Ekim’de derz yenileme çalışması nedeniyle kapatılan TEM Otoyolu Bolu Dağı Ankara istikameti 27 gün sonra yeniden trafiğe açıldı.

Düzce'de 14 Ekim'de derz yenileme çalışması nedeniyle kapatılan TEM Otoyolu Bolu Dağı Ankara istikameti 27 gün sonra yeniden trafiğe açıldı.


Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü derz yenileme çalışması nedeniyle Kaynaşlı Gişeleri-Abant Kavşağı arasında 14 Ekim tarihinde kapatıldı. Trafik ve karayolları ekipleri, çalışma nedeniyle Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüleri Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendirdi. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, Abant Kavşağı'ndan yeniden otoyola katılarak seyahatlerine devam etti.


Otoyolda 1 ay sürmesi beklenen çalışmalar 27 günün sonunda sona erdi. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti yeniden araç trafiğine açıldı.

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