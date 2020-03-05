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TEM Otoyolu girişinde tır devrildi otoyola giriş kapandı

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu giriş kavşağında virajı alamayan tır devrildi.

Kazada tır sürücüsü yaralanırken otoyola giriş uzun süre kapalı kaldı.


Kaza TEM Otoyolu Düzce turnike kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mahmut Şahin Yılmaz idaresindeki 16 AAR 42 çekici plakalı tır Düzce'den İstanbul istikametine gitmek için kavşakta döndüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Devrilen tır nedeniyle Düzce'den İstanbul istikametine otoyol trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Mahmut Şahin Yılmaz'a olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol devrilen tırın kurtarıcı yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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