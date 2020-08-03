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TEM otoyolu kenarında kuruyan otlar yandı

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde yol kenarında bulunan otlar atılan bir sigara yada kırık bir cam yüzünden yanmaya başladı.

Yangına Kaynaşlı ve Otoyol itfaiye ekipleri müdahale etti.


TEM Otoyolunda dönüş trafiği sürüyor. TEM Otoyolu İstanbul yönü Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkiinde yol kenarındaki kuruyan otlar yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Atılın bir sigara izmariti ve kırık bir cam parçasından çıktığı tahmin edilen yangına Kaynaşlı ve Otoyol itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 dönümlük alanda etkili olan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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