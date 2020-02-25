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TEM Otoyolu sise teslim oldu

TEM Otoyolu Düzce kesimi sabah saatlerinde etkili olan yoğun sise teslim oldu.

Görüş mesafesi ise 30 metreye kadar düştü.


Avrupa ile Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçişi olan TEM Otoyolu Düzce kesimi sabah saatlerinden etkili olan sise teslim oldu. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. TEM Otoyolu Kaynaşlı ile Gölyaka arasında etkili olan sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri ise sürücüleri otoyolda hız konusunda dikkatli olmaları trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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