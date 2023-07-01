TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirenler dönüş yoluna çıkmaya başladı. Araç hareketliliğinin oluştuğu TEM Otoyolunun Düzce geçişinde de zaman zaman akıcı yoğunluk olduğu gözleniyor. Yoğun mesai harcayan trafik ekipleri ise güzergahlarda görev yaparak, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.