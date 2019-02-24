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TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 1 bebek yaralı

Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, bir bebek yaralı olarak kurtuldu.


Kaza, TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan 41 BB 948 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi. Ağaçlara çarparak duran otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı kurtulan bebek ise yoldan geçenler tarafından araçtan çıkartıldı. Araçtaki bebek arabası ve eşyaların çevreye saçıldığı görüldü. Otomobilin içinde sıkışan 2 kişinin cenazeleri, olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalar sürerken, yaralı bebek ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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