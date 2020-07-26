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Tem otoyolunda iki tır çarpıştı: 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde iş makinası yüklü tır’a arkadan çarpın tır’ın sürücüsü sıkıştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde iş makinası yüklü tır'a arkadan çarpın tır'ın sürücüsü sıkıştı. Ayakları sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile kurtardı.


Kaza gece saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Alının bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Halil Y. idaresindeki 34 Z 3116 plakalı iş makinası taşıyan tır'a aynı istikamete gitmekte olan Bülent G. idaresindeki 38 AAE 042 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Bülent G. tırın şoför mahallinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında çıkarıldı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı.

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