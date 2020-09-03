Tem otoyolunda kamyon devrildi; 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza; Akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Uğur M.'nin kullandığı 06 GB 3477 Plakalı Ford marka kamyon TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeritte devrildi. Devrilerek sürüklenen kamyonda sürücü Uğur M. yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparken, yaralı sürücü daha sonra ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası Düzce Belediyesi itfaiye ekibi devrilen kamyonda yakıt sistemini kapatmak için uzun süre çaba harcadı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametine trafik uzun süre iki şeritten verildi. Kamyonun kaza yerinden kaldırılmasıyla otoyolda trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.